Illiat Eglise Saint-Symphorien Ain, Illiat Visite de l’Eglise Saint-Symphorien Eglise Saint-Symphorien Illiat Catégories d’évènement: Ain

Illiat

Visite de l’Eglise Saint-Symphorien Eglise Saint-Symphorien, 18 septembre 2021, Illiat. Visite de l’Eglise Saint-Symphorien

Eglise Saint-Symphorien, le samedi 18 septembre à 15:00

Elle comporte des fresques datant de la même époque qui ont été restaurées et sont à ce jour les plus anciennes du département. Visite commentée en extérieur à 15h, 16h et 17h. Visite libre de 15h à 18h.

pass sanitaire obligatoire.

Les Amis du Vieux Thoissey vous invite à découvrir cette Église du XIIe siècle avec un clocher de style romano-byzantin. Eglise Saint-Symphorien Le bourg, 01140 Illiat Illiat Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Illiat Autres Lieu Eglise Saint-Symphorien Adresse Le bourg, 01140 Illiat Ville Illiat lieuville Eglise Saint-Symphorien Illiat