Thaon Thaon Calvados, Thaon Visite de l’Eglise Saint-Pierre de Thaon Thaon Thaon Catégories d’évènement: Calvados

Thaon

Visite de l’Eglise Saint-Pierre de Thaon Thaon, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Thaon. Visite de l’Eglise Saint-Pierre de Thaon 2021-07-11 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-22 18:30:00 18:30:00 Sortie Thaon CD 170 vers Fontaine-Henry Eglise Saint-Pierre de Thaon

Thaon Calvados Cet été, l’association Les Amis de la Vieille Eglise de Thaon vous invitent tous les dimanches à venir découvrir l’église Romane.

Nichée dans un écrin de verdure au creux de la Vallée de la Mue, la première église de Thaon date des 6e et 7e siècles. Cet édifice de l’art roman normand, des XIè-XIIè siècles, est l’un des premiers monuments historiques classés en 1840. Cet été, l’association Les Amis de la Vieille Eglise de Thaon vous invitent tous les dimanches à venir découvrir l’église Romane. Nichée dans un écrin de verdure au creux de la Vallée… http://vieilleeglisedethaon.free.fr/ Cet été, l’association Les Amis de la Vieille Eglise de Thaon vous invitent tous les dimanches à venir découvrir l’église Romane.

Nichée dans un écrin de verdure au creux de la Vallée de la Mue, la première église de Thaon date des 6e et 7e siècles. Cet édifice de l’art roman normand, des XIè-XIIè siècles, est l’un des premiers monuments historiques classés en 1840. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Thaon Étiquettes évènement : Autres Lieu Thaon Adresse Sortie Thaon CD 170 vers Fontaine-Henry Eglise Saint-Pierre de Thaon Ville Thaon lieuville 49.26577#-0.4505