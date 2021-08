Sémelay Église saint-pierre de sémelay Nièvre, Sémelay Visite de l’Église saint-Pierre de Sémelay Église saint-pierre de sémelay Sémelay Catégories d’évènement: Nièvre

Sémelay

Visite de l’Église saint-Pierre de Sémelay Église saint-pierre de sémelay, 18 septembre 2021, Sémelay. Visite de l’Église saint-Pierre de Sémelay

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église saint-pierre de sémelay

Les Chapiteaux sont décorés de galons, de rinceaux, d’animaux monstrueux et des autres ornements de la période romane, Ève offrant à Adam le fruit défendu, les Bases sont décorées d’animaux fantastiques rampants et de fleurons.

Visite libre

De style romane elle est datée de la fin du XIe siècle début du XIIe siècle. Église saint-pierre de sémelay Le Bourg, 58360 Sémelay Sémelay Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Sémelay Autres Lieu Église saint-pierre de sémelay Adresse Le Bourg, 58360 Sémelay Ville Sémelay lieuville Église saint-pierre de sémelay Sémelay