Visite de l’église Saint Pierre de Dampierre-en-Yvelines Église de Dampierre, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Dampierre-en-Yvelines.

Visite de l’église Saint Pierre de Dampierre-en-Yvelines

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église de Dampierre

Superbe édifice religieux XIII-XVIIIe ————————————- Savez-vous que cette église de village remonte, pour ses éléments les plus anciens, au XIIIe siècle ? Savez-vous encore qu’un de ses piliers d’entrée renferme depuis 1771 la main gauche de Charles-Louis d’Albert, duc de Luynes et de Chevreuse ? En y pénétrant vous en comprendrez l’histoire complète, et en découvrirez les voûtes, les sculptures ainsi que les vitraux, sans oublier la chapelle funéraire de la famille de Luynes et son gisant. ### Audioguide sur appli smartphone Si un(e) bénévole vous accueille à l’entrée et peut vous remettre la documentation permettant de s’orienter parfaitement dans cette belle église et d’en découvrir le patrimoine, vous pouvez aussi profiter d’une visite audio-guidée en flashant le code wiguide.com qui est à votre disposition au fond du choeur.

entrée libre, accueil par bénévoles, documentation et audioguide sur place

Du XIIIe au XIXe : histoire d’une église rurale des Yvelines

Église de Dampierre Grande rue 78720 Dampierre-en-Yvelines Dampierre-en-Yvelines Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00