Église Saint-Pierre aux Liens, le samedi 18 septembre à 14:00

### Église romane du XIIe siècle. La construction primitive semble remonter au XIe siècle. Il reste de cette époque le choeur recouvert d’une coupole sur pendentifs et l’abside en cul de four. Les colones sont surmontées de chapiteaux historiés et sculptés. L’église est décorée (XVIIIe siècle) de motifs romans en trompe l’oeil. Moïse, Saint-Paul et Saint-Jean y sont représentés. La basse nef date de la Renaissance, la travée du chevet du XVIe siècle et le clocher néo-gothique du XIXe siècle. L’abside possède une couverture en forme de mitre dont la disposition primitive est intacte, elle est adossée à l’ancien clocher roman disparu.

Gratuit.

Église Saint-Pierre aux Liens 29, rue du Presbytere 47470 Engayrac Engayrac Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

