Épinay-sur-Seine Église Saint-Patrice Épinay-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Visite de l’église Saint-Patrice d’Orgemont suivi d’un concert chorale Église Saint-Patrice Épinay-sur-Seine Catégories d’évènement: Épinay-sur-Seine

Seine-Saint-Denis

Visite de l’église Saint-Patrice d’Orgemont suivi d’un concert chorale Église Saint-Patrice, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Épinay-sur-Seine. Visite de l’église Saint-Patrice d’Orgemont suivi d’un concert chorale

Église Saint-Patrice, le dimanche 19 septembre à 15:30

Cette visite sera l’occasion de découvrir l’histoire et l’architecture de la plus importante église d’Epinay-sur-Seine inaugurée en 1962 en présence de l’ambassadeur d’Irlande. Vous y verrez notamment le chœur ouvert, un chemin de croix aux 14 vitraux ainsi que la sculpture de Paul Martineau. Un concert de la chorale de l’église Saint-Médard suivra la visite.

Sur inscription

Cette visite sera l’occasion de découvrir l’histoire et l’architecture de la plus importante église d’Epinay-sur-Seine inaugurée en 1962 en présence de l’ambassadeur d’Irlande. Église Saint-Patrice 45 rue Félix Merlin 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Épinay-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Saint-Patrice Adresse 45 rue Félix Merlin 93800 Épinay-sur-Seine Ville Épinay-sur-Seine lieuville Église Saint-Patrice Épinay-sur-Seine