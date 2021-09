Paris Eglise Saint Nicolas du Chardonnet Paris Visite de l’église Saint Nicolas du Chardonnet pour enfants Eglise Saint Nicolas du Chardonnet Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Saint Nicolas du Chardonnet

Pour les enfants, un support ludique rendra la visite de l’église pleine de surprises et de découvertes !

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T17:00:00

Lieu Eglise Saint Nicolas du Chardonnet Adresse 23 rue des Bernardins 75015 Paris Ville Paris