La Laupie Drôme La Laupie Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, l’association La Laupie – Patrimoine ouvrira les portes de l’église Saint-Michel les 18 et 19 septembre de 14 à 18h00 – visites commentées à 14h30 – 16h30. +33 4 75 46 11 46 dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d'évènement: Drôme, La Laupie