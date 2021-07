Usson Usson Puy-de-Dôme, Usson Visite de l’église Saint-Maurice Usson Usson Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Usson

Visite de l’église Saint-Maurice Usson, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Usson. Visite de l’église Saint-Maurice 2021-07-24 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-24 15:30:00 15:30:00

Usson Puy-de-Dôme Visite commentée de l’église par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire. En préalable à la déambulation théâtralisée et au spectacle proposés par l’association La Fée des Acts. dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Usson Étiquettes évènement : Autres Lieu Usson Adresse Ville Usson lieuville 45.52846#3.33828