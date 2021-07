Visite de l’église Saint-Martin d’Oncy-sur-Ecole classée patrimoine d’intérêt régional Eglise Saint-Martin d’Oncy-sur-Ecole, 18 septembre 2021, Oncy-sur-École.

Visite de l’église Saint-Martin d’Oncy-sur-Ecole classée patrimoine d’intérêt régional

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Saint-Martin d’Oncy-sur-Ecole

L’église romane Saint-Martin édifiée au XIIème siècle est une des plus anciennes du département de l’Essonne. Elle présente une partie romane assez rare et une décoration intérieure fort intéressante. La partie la plus ancienne, qui remonte à la fin du XIème siècle ou au tout début du XIIème siècle, est le chœur, formé de deux travées droite couverte en berceau, d’une abside en cul de four munie de trois baies, et surmonté d’un petit clocher. L’abside en cul de four, structurée par trois arcs en plein cintre de taille croissante, est une audace architecturale rare des constructeurs romans. Le clocher carré qui surmonte le chœur repose sur deux impostes latérales entre l’arc doubleau et l’arc triomphal. Les témoignages d’art roman sont rares dans le parc du Gâtinais, et la disposition de ce clocher, reposant sur une travée plus large par l’intermédiaire d’un arc, l’est également. Les baies ouvertes dans le chœur, dispensent une lumière chaleureuse, confirmant l’impression d’intimité sensible dès l’extérieur. Accolée à cette partie très ancienne se trouve une nef, plus large, qui a sans doute été plafonnée en berceau à partir du XVème ou XVIème siècle. Elle garde apparents les entraits et les poinçons de la charpente. Le portail situé au sud est encadré de colonnettes surmontées de chapiteaux sculptés supportant anciennement un tympan aujourd’hui disparu. L’ensemble est agrémenté d’une archivolte redoublée et d’un pignon évasé quasi méridional. On notera, sur la partie ouest de la façade sud, les restes d’une ancienne porte latérale, semble-t-il à linteau droit. De celle-ci, il ne subsiste plus que le piédroit oriental. A l’intérieur, on distingue encore distinctement l’ébrasement de la porte. La porte d’entrée remonte probablement à la fin du XVème siècle ou au début du XVIème siècle et est particulièrement bien conservée. Réalisée en bois de chêne, elle est à un vantail ouvrant vers l’intérieur. Elle se compose, à l’intérieur, d’un cadre en bois et est renforcée, entre les pentures, de deux renforts horizontaux contreventés au moyen d’une croix de Saint-André. Ces éléments sont liés par des clous en fer forgé. Par chance, la serrure renaissance a été conservée et fonctionne parfaitement.

Entrée libre, dons au profit de l’entretien de l’église

L’église romane Saint-Martin édifiée au XIIème siècle est une des plus anciennes du département de l’Essonne. Elle présente une partie romane assez rare et une décoration intérieure fort intéressante

Eglise Saint-Martin d’Oncy-sur-Ecole Rue de l’église 91490 Oncy-sur-Ecole Oncy-sur-École Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00