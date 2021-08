Sainte-Sabine Église Saint-Martin Côte-d'Or, Sainte-Sabine Visite de l’Eglise Saint Martin à SAINTE SABINE Église Saint-Martin Sainte-Sabine Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Cette église entourée d’un cimetière réunit tout à la fois le grandiose d’une basilique et la simplicité d’une construction de campagne. Deux rangs de piliers la partage en trois nefs, dont les 2 latérales s’arrêtent aux transepts. La croix monumentale des XIVème et XVème siècles du cimetière est classée.

Gratuit

Venez visiter l’église de Sainte Sabine qui date du 12e siècle dans ses parties les plus anciennes. Église Saint-Martin Place de l’église 21320 Sainte-Sabine Sainte-Sabine Côte-d’Or

