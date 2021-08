Agnez-lès-Duisans Église Saint-Martin Agnez-lès-Duisans, Pas-de-Calais Visite de l’Eglise Saint Martin à Agnez-les-Duisans Église Saint-Martin Agnez-lès-Duisans Catégories d’évènement: Agnez-lès-Duisans

Pas-de-Calais

Visite de l’Eglise Saint Martin à Agnez-les-Duisans Église Saint-Martin, 19 septembre 2021, Agnez-lès-Duisans. Visite de l’Eglise Saint Martin à Agnez-les-Duisans

Église Saint-Martin, le dimanche 19 septembre à 14:00

Visite de l’Église Saint-Martin, qui a été détruite par les Troupes Françaises de Louis XII en 1475. L’édifice a été restauré entre 1842 et 1845 par l’architecte A Grigny. L’intérieure de l’église est décoré dans un style gothique. Visite libre de l’Église Saint-Martin à Agnez-les-Duisans Église Saint-Martin Rue de l’Église, 62161 Agnez-lès-Duisans Agnez-lès-Duisans Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Agnez-lès-Duisans, Pas-de-Calais Autres Lieu Église Saint-Martin Adresse Rue de l'Église, 62161 Agnez-lès-Duisans Ville Agnez-lès-Duisans lieuville Église Saint-Martin Agnez-lès-Duisans