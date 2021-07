Bressolles Église Saint-Marcellin de Bressolles,33 chemin du crétin Ain, Bressolles Visite de l’église Saint-Marcellin de Bressolles Église Saint-Marcellin de Bressolles,33 chemin du crétin Bressolles Catégories d’évènement: Ain

Bressolles

Visite de l’église Saint-Marcellin de Bressolles Église Saint-Marcellin de Bressolles,33 chemin du crétin, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bressolles. Visite de l’église Saint-Marcellin de Bressolles

Église Saint-Marcellin de Bressolles, 33 chemin du crétin, le samedi 18 septembre à 08:00 Entrée libre – livrets à disposition

Dédiée à Saint-Marcellin, cette église est d’inspiration plutôt romane, malgré une baie gothique. Si des mentions moyenâgeuses évoquent l’édifice, sa première description date de 1613. Église Saint-Marcellin de Bressolles,33 chemin du crétin 01360, Bressolles, Auvergne-Rhône-Alpes Bressolles Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Bressolles Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Saint-Marcellin de Bressolles,33 chemin du crétin Adresse 01360, Bressolles, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Bressolles lieuville Église Saint-Marcellin de Bressolles,33 chemin du crétin Bressolles