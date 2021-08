Saint-Étienne Église Saint-Louis Loire, Saint-Étienne Visite de l’église Saint-Louis par ”Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne” Église Saint-Louis Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Église Saint-Louis, le samedi 18 septembre à 14:00

L’association ”Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne” propose une visite guidée de cet édifice le samedi 18 septembre 2021 à 14 h 00 : • historique de l’église (”Des Minimes à l’église paroissiale”) • visite commentée des vitraux et des peintures du chœur • visite du chevet de l’église du XVIIe siècle, peu accessible en dehors des Journées Européennes du Patrimoine • présentation du tableau du Christ mort (copie ancienne d’un original de Philippe de Champaigne conservé dans les locaux du Centre d’Information Catholique)

Visite gratuite. Dispositions COVID 19 : le nombre des visiteurs sera soumis aux règles en vigueur au moment des Journées européennes du patrimoine. Il est recommandé de s’inscrire auprès du secrétariat de notre association (04 77 25 74 32).

Le couvent des Minimes, fondé au début du XVIIe siècle, devenu église paroissiale après la Révolution française, a joué un rôle majeur dans l’histoire de notre ville. Église Saint-Louis place Waldeck Rousseau 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

