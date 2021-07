Paris Église Saint-Joseph-des-Carmes Paris Visite de l’église Saint-Joseph-des-Carmes Église Saint-Joseph-des-Carmes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Saint-Joseph-des-Carmes est un site exceptionnel à Paris. Église au style baroque italien, elle accueille au début du XVIIe siècle la première communauté de frères Carmes Déchaux en France après la réforme menée par sainte Thérèse d’Avila. En 1792, l’église fut transformée en prison pour les prêtres réfractaires refusant de signer la « Constitution civile du Clergé ». Plus de 110 prêtres et évêques ont été martyrisés le 2 septembre de cette même année dans les jardins attenants à l’église. Une crypte leur est consacrée. Au XIXe siècle, le Père Lacordaire réimplanta l’ordre dominicain en cette église et se lia d’amitié avec Frédéric Ozanam, précurseur du « catholicisme social » . Frédéric Ozanam, fondateur des « Conférences Saint Vincent de Paul », meurt à 40 ans après s’être dévoué aux plus pauvres. Enterré dans la crypte de l’église Saint Joseph, il a été béatifié en 1997 par le pape Jean-Paul II lors de son voyage à Paris à l’occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ). Une visite de l’église et des cryptes est proposée chaque samedi à 15h (entrer par le 70 rue de Vaugirard), sauf au mois d’août. Des visites sont également possibles en semaine : contacter [[accueil@sjdc.fr](mailto:accueil@sjdc.fr)](mailto:accueil@sjdc.fr)

Église au style baroque italien, l'église Saint-Joseph-des-Carmes est un site exceptionnel à Paris.

