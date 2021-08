Faverges Musée Archéologique et Église Saint Jean-Baptiste de Viuz-Faverges Faverges, Haute-Savoie Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste de Viuz-Faverges Musée Archéologique et Église Saint Jean-Baptiste de Viuz-Faverges Faverges Catégories d’évènement: Faverges

Haute-Savoie

Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste de Viuz-Faverges Musée Archéologique et Église Saint Jean-Baptiste de Viuz-Faverges, 18 septembre 2021, Faverges. Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste de Viuz-Faverges

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Archéologique et Église Saint Jean-Baptiste de Viuz-Faverges

L’ histoire de l’église Saint Jean-Baptiste de Viuz remonte à l’époque paléochrétienne: les vestiges d’un bâtiment romain du Ier siècle et de trois églises des VIe, VIIIe et Xe siècles sont visibles dans la crypte archéologique. L’édifice actuel est composé d’un chœur roman du XIIe siècle orné de chapiteaux en molasse verte décorés de fleurs d’eau et de stalles baroques de 1696. Les fonts baptismaux datent eux aussi du XVIIe, quant à la nef et aux collatéraux, ils sont de style néoclassique. Le tout forme un ensemble exceptionnel unique en Savoie.

Visite guidée toutes les heures.

L’histoire de l’église Saint-Jean-Baptiste de Viuz remonte à l’époque paléochrétienne. Musée Archéologique et Église Saint Jean-Baptiste de Viuz-Faverges Musée Archéologique 855 route de Viuz Faverges Faverges Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Faverges, Haute-Savoie Autres Lieu Musée Archéologique et Église Saint Jean-Baptiste de Viuz-Faverges Adresse Musée Archéologique 855 route de Viuz Ville Faverges lieuville Musée Archéologique et Église Saint Jean-Baptiste de Viuz-Faverges Faverges