Église Saint-François d’Assise, le dimanche 19 septembre à 14:00

L’église réalisée en 1965 est un bâtiment de caractère. Son architecture moderne lui procure un intérêt particulier. Le faîtage sur la diagonale permet de donner une grande hauteur et la façade Est dessine des triangles assez inhabituels. L’église s’est vu décerner le label Patrimoine du XXe siècle en 2014 Visite guidée Dimanche : 14h – 18h

Entrée libre

Visite guidée Église Saint-François d’Assise 3 Rue Pierre et Marie Curie 77430 Champagne-sur-Seine Champagne-sur-Seine Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

