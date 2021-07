Gizia Église Saint-Étienne de Chatel Gizia, Jura Visite de l’église Saint-Étienne de Chatel Église Saint-Étienne de Chatel Gizia Catégories d’évènement: Gizia

Le premier ouvrage de main d’homme sur cette colline aurait été une tour de guet destinée à surveiller la plaine et à protéger les voies romaines. Le ‘’ Castel ‘’ primitif romain fut converti en église chrétienne par les envoyés de Saint-Irénée.

Entrée libre

Sans doute la première église chrétienne de toute la région. Église Saint-Étienne de Chatel Église de Châtel, 39190 Gizia Gizia Le Peigne Jura

