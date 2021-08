Poyartin Église Saint-Barthélémy Landes, Poyartin Visite de l’église Saint-Barthélemy et exposition d’artistes régionaux. Église Saint-Barthélémy Poyartin Catégories d’évènement: Landes

Plusieurs événements culturels seront proposés sur la commune de Poyartin. – **Visite libre de l’église St Barthélemy et son histoire** : descriptif disponible à l’entrée avec l’histoire des vitraux et les rénovations effectuées. – **Salle des fêtes :** le musée Georgette Dupouy de Dax expose ses oeuvres. – **Nombreux artistes régionaux** : peintres aquarellistes, acrylique, huile, encre, peinture à l’aiguille, sculpteur, graphiste, mosaïque etc… en extérieur ou repli à la salle polyvalente suivant le temps.

Gratuit. Entrée libre.

