Église Saint-André, le dimanche 19 septembre à 14:30

### L’association Tempus Edax Rerum vous accueille exceptionnellement dans l’église Saint-André, une découverte architecturale avec un circuit sur les méthodes traditionnelles de construction à 15h. Plongez au coeur de l’église Saint-André, de ses verrières et de son mobilier remarquable, classé au titre des Monuments historiques. Une occasion unique de découvrir l’intérieur de l’église de Saint-André-les-Vergers. L’association « Tempus Edax Rerum » vous accueille exceptionnellement dans l’église Saint-André, une découverte architecturale avec un circuit sur les méthodes traditionnelles de construction à 15h. Église Saint-André Avenue du Maréchal Leclerc, 10120 Saint-André-les-Vergers Saint-André-les-Vergers Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

