Avène Hérault VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ-DE-RIEUSSEC

Nichée dans un bel écrin de verdure, l’église Saint-André-de-Rieussec vous ouvre ses portes à l’occasion d’une visite guidée.

Elle est l’un des rares édifices de l’époque romane à nous être parvenu avec ses mystères.

Visite proposée par l’Association des Amis du Haut Pays d’Orb.

RDV devant l’Office de Tourisme à 15h30 (prévoir véhicule)

