Saintigny Eure-et-Loir Saintigny Pour la saison estivale, l’église ouvrira ses portes pour des visites guidées.

A découvrir : des peintures et fresques datant du XII et du XIIIème siècles ainsi qu’un christ en majesté avec la vie de saint André. +33 6 87 75 98 09 CDC Terres de Perche dernière mise à jour : 2021-06-30 par

