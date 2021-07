Audincourt Eglise Sacré-Coeur Audincourt, Doubs Visite de l’Eglise Sacré-Coeur à Audincourt Eglise Sacré-Coeur Audincourt Catégories d’évènement: Audincourt

Doubs

Visite de l’Eglise Sacré-Coeur à Audincourt Eglise Sacré-Coeur, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Audincourt. Visite de l’Eglise Sacré-Coeur à Audincourt

Eglise Sacré-Coeur, le samedi 18 septembre à 14:00

Il y a 70 ans, l’Eglise Sacré-Coeur ouvrait ses portes pour la première fois, après deux ans de travaux en grande partie menés et financés par ses paroissiens. L’édifice s’inscrivait dans la lignée des églises d’après-guerre, empruntes du renouveau de l’art sacré. Il est en effet signé de quatre grands noms : Maurice Novarina, Jean Bazaine, Jean Le Moal et Fernand Léger. RDV devant l’église, rue des Récilles > Samedi à 14h Renseignements au 03 81 31 87 80

Gratuit. RDV devant l’église, rue des Récilles

Il y a 70 ans, ce haut-lieu de l’architecture religieuse du XXème siècle ouvrait ses portes pour la première fois, après deux ans de travaux. Eglise Sacré-Coeur Rue de pauvrement, 25400 Audincourt Audincourt Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Audincourt, Doubs Autres Lieu Eglise Sacré-Coeur Adresse Rue de pauvrement, 25400 Audincourt Ville Audincourt lieuville Eglise Sacré-Coeur Audincourt