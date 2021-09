Champagne-sur-Seine Église russe orthodoxe Notre-Dame-de-toutes-les-protections Champagne-sur-Seine, Seine-et-Marne Visite de l’Église russe Église russe orthodoxe Notre-Dame-de-toutes-les-protections Champagne-sur-Seine Catégories d’évènement: Champagne-sur-Seine

Seine-et-Marne

Visite de l’Église russe Église russe orthodoxe Notre-Dame-de-toutes-les-protections, 19 septembre 2021, Champagne-sur-Seine. Visite de l’Église russe

Église russe orthodoxe Notre-Dame-de-toutes-les-protections, le dimanche 19 septembre à 14:00

Dimanche 19 : visite de l’église de 14h à 18h – Vidéos (15min) sur l’histoire de Champagne, l’histoire de l’usine, la vie de Michaël Kaïaïeff, émigré russe – Consultation de documents d’archives. Visite de l’Église russe Église russe orthodoxe Notre-Dame-de-toutes-les-protections Chemin de la Garde-de-Dieu 169 rue Grande 77430 Champagne-sur-Seine Champagne-sur-Seine Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Champagne-sur-Seine, Seine-et-Marne Autres Lieu Église russe orthodoxe Notre-Dame-de-toutes-les-protections Adresse Chemin de la Garde-de-Dieu 169 rue Grande 77430 Champagne-sur-Seine Ville Champagne-sur-Seine lieuville Église russe orthodoxe Notre-Dame-de-toutes-les-protections Champagne-sur-Seine