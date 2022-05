Visite de l’église romane Saint-Julien Mars-sur-Allier Mars-sur-Allier Catégories d’évènement: Mars-sur-Allier

Visite de l'église romane Saint-Julien Mars-sur-Allier, 26 juin 2022, Mars-sur-Allier.

EUR 3 Guidée par Mme THONIER. Venez découvrir cette magnifique petite église romane, située à Mars-sur-Allier, arborant un superbe tympan sculpté. Réservation 2 jours avant la visite et sous réserve de 4 personnes inscrites. ot.stpierre-magnycours@orange.fr +33 3 86 37 21 25

