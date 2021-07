Chânes Église romane Saint-Pierre et Saint-Paul de Chânes Chânes, Saône-et-Loire Visite de l’église romane de Chânes Église romane Saint-Pierre et Saint-Paul de Chânes Chânes Catégories d’évènement: Chânes

L’église romane de Chânes est mentionnée vers l’an 1100 dans une charte de Bérard, Évêque de Mâcon. À l’intérieur vous découvrirez la la belle charpente de la nef en chêne. À l’extérieur vous pourrez admirer le clocher octogonal, le décor d’arcatures lombardes, les motifs en dents de scie, des restes de litre, les baies géminées et trigéminées ainsi que la nef couverte en laves. **À noter :** Fiche de présentation de l’édifice en français, anglais, allemand. La visite est libre mais des documents détaillés permettent de décourir les particularités de l’édifice.

Entrée libre

Amateurs d’art roman, venez visiter cette remarquable église ! Église romane Saint-Pierre et Saint-Paul de Chânes Le Bourg 71570 Chânes Chânes Saône-et-Loire

