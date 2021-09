Champagne Champagne Ardèche, Champagne Visite de l’Eglise pour les journées du patrimoine Champagne Champagne Catégories d’évènement: Ardèche

Visite de l'Eglise pour les journées du patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

Champagne Ardêche Champagne Eglise romane du XIIème siècle. L’architecture puissante, la sobriété du décor, la grande harmonie des formes, font de cet édifice un chef d’oeuvre de l’art roman. Visite sur rendez-vous auprès de l’abbaye de Champagne. abbaye.abbe@wanadoo.fr +33 4 75 34 19 20 http://www.abbaye-champagne.com/ dernière mise à jour : 2021-08-31 par

