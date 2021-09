Scata Village de Scata Haute-Corse, Scata Visite de l’église paroissiale Sainte-Cécile ! Village de Scata Scata Catégories d’évènement: Haute-Corse

Scata

Visite de l’église paroissiale Sainte-Cécile ! Village de Scata, 18 septembre 2021, Scata. Visite de l’église paroissiale Sainte-Cécile !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Village de Scata

_**Le souvenir d’une sainte martyre romaine**_ Le mystère demeure concernant la date exacte d’édification de l’église paroissiale Sainte-Cécile (Santa Cicilia)… L’on sait simplement que l’édifice est présent en 1646 puisque Mgr Marliani, alors évêque du diocèse de Mariana et Accia, le visite lors de son passage au village, d’où l’hypothèse d’une construction au cours du premier quart du XVIIe siècle. Le monument fait l’objet de restauration au cours du XIXe siècle. A l’intérieur de l’église, le retable du maître-autel peint au XVIIe siècle par Marc’Antonio De Santis, artiste d’origine napolitaine s’étant installé à Bastia, représente la sainte patronne du village accompagnée d’un ange musicien. _**Une chapelle de confrérie à l’architecture peu commune**_ A proximité immédiate de l’église paroissiale se trouve l’élégante chapelle de confrérie des pénitents de Sainte-Croix (Santa Croce) qui accueille le clocher (construit lui après 1870) et qui aurait été érigée, au cours du XVIIe ou du XVIIIe siècle, sur les ruines d’un sanctuaire précédent remontant à l’époque romane. Le tout constitue un ensemble architectural original illustrant la variété du patrimoine religieux baroque présent en Ampugnani et, plus largement, en Castagniccia.

Dans le strict respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en vigueur à la date de la manifestation. Événement susceptible d’être annulé en cas de conditions météorologiques défavorables.

Village de Scata Village 20213 Scata Scata Haute-Corse

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T17:30:00

Haute-Corse, Scata Village de Scata Adresse Village 20213 Scata Ville Scata