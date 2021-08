Carpineto Eglise Immaculée Conception Carpineto, Haute-Corse Visite de l’église paroissiale de l’Immaculée Conception Eglise Immaculée Conception Carpineto Catégories d’évènement: Carpineto

Erigée à la fin du XVIIIe siècle, comme en témoigne la date de 1775 inscrite au-dessus de la porte méridionale, l’église paroissiale de Carpineto est de style baroque. L’édifice visible aujourd’hui a été agrandi au cours du dernier quart du XIXe siècle et a bénéficié récemment d’importants travaux portant notamment sur son clocher. L’intérieur de l’édifice vaut le détour. Vous pourrez y découvrir en particulier le remarquable maître-autel dédié à l’Immaculée Conception, sainte patronne du village fêtée le 8 décembre. Venez découvrir à votre rythme l’église de l’Immaculée Conception de CARPINETO Eglise Immaculée Conception Pisatoghju, 20229 Carpineto Carpineto Haute-Corse

