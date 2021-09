Le Champ-près-Froges Le Champ-près-Froges Isère, Le Champ-près-Froges Visite de l’Eglise Notre Dame Le Champ-près-Froges Le Champ-près-Froges Catégories d’évènement: Isère

Le Champ-près-Froges

Visite de l’Eglise Notre Dame Le Champ-près-Froges, 19 septembre 2021, Le Champ-près-Froges. Visite de l’Eglise Notre Dame 2021-09-19 – 2021-09-19

Le Champ-près-Froges Isère Le Champ-près-Froges Viste de l’église romane avec son vitrail du XII ème siècle et de sa chapelle privée dédiée à la Sainte Croix. isabelle.villermain@gmail.com +33 4 76 71 44 73 dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Le Champ-près-Froges Autres Lieu Le Champ-près-Froges Adresse Ville Le Champ-près-Froges lieuville 45.27887#5.93999