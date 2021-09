Savasse Savasse Drôme, Savasse Visite de l’église Notre-Dame la Blanche Savasse Savasse Catégories d’évènement: Drôme

Savasse

Visite de l’église Notre-Dame la Blanche Savasse, 18 septembre 2021, Savasse. Visite de l’église Notre-Dame la Blanche 2021-09-18 – 2021-09-19 Eglise Notre-Dame la Blanche Chemin des deux églises

Savasse Drôme Savasse Visite de l’église Notre-Dame la Blanche, datant du XIIe siècle. C’était une dépendance du Prieuré Clunisien de Saint-Marcel lès Sauzet. mairie@savasse.fr +33 4 75 01 11 73 dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Savasse Autres Lieu Savasse Adresse Eglise Notre-Dame la Blanche Chemin des deux églises Ville Savasse lieuville 44.60381#4.78091