VISITE DE L'EGLISE NOTRE DAME ET SON CLOCHER AUX JOURNEES DU PATRIMOINE 2021 Clisson, 18 septembre 2021, Clisson. VISITE DE L'EGLISE NOTRE DAME ET SON CLOCHER AUX JOURNEES DU PATRIMOINE 2021 2021-09-18 – 2021-09-19

Clisson Loire-Atlantique

Clocher exceptionnellement ouvert aux Journées du Patrimoine de 14h à 17h30. Vue panoramique sur l'ensemble de la ville fortifiée, le château, la Sèvre Nantaise, la Garenne Lemot. 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, visite libre de l'Eglise Notre Dame de 9h à 18h /Accès exceptionnel au clocher. (places limitées/ accès non autorisé aux enfants de – 12 ans). Sam. et dim. 14h à 17h30 (dernière montée)

