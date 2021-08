Araules Eglise Notre-Dame Araules, Haute-Loire Visite de l’église Notre Dame Eglise Notre-Dame Araules Catégories d’évènement: Araules

le samedi 18 septembre à Eglise Notre-Dame Régine saura vous transporter à travers l’histoire de l’église Notre Dame possédant des vitraux. Admirez à l’intérieur le tableau miraculeux classé monument historique en 2015. Eglise Notre-Dame 43200 Araules Araules Haute-Loire

