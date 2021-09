Passy Église Notre-Dame-de-Toute-Grâce Haute-Savoie, Passy Visite de l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce Église Notre-Dame-de-Toute-Grâce Passy Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Classée au titre des monuments historiques, labéllisée Patrimoine XXème siècle, l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce est un véritable symbole du renouveau de l’art sacré en Occident. Pendant tout le week-end des Journées Européennes du Patrimoine, les paroissiens vous invitent à découvrir ce lieu chargé d’histoire et vous dévoilent les origines de sa construction, son architecture ainsi que “La Leçon d’Assy” texte fondateur du père dominicain Marie-Alain Couturier expliquant son intention d’inviter de grands noms de l’art moderne pour illustrer le décor de l’église sans tenir compte ni de leurs croyances religieuses ni de leur idéologie politique.

Laissez-vous surprendre par la beauté du lieu, son histoire si singulière et un décor exceptionnel illustré par de grands noms de l'art moderne.

