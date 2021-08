Visite de l’église Notre-Dame de Montpeyroux Église de Montpeyroux, 18 septembre 2021, Coudes.

Visite de l’église Notre-Dame de Montpeyroux

Église de Montpeyroux, le samedi 18 septembre à 16:30

Visite commentée de l’église néo-romane Notre-Dame de Montpeyroux et de son ensemble de vitraux en cours de restauration. Proposée par le Pays d’art et d’histoire d’Agglo Pays d’Issoire dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. À l’occasion de la campagne de restauration des vitraux produits par les ateliers clermontois les plus actifs du 19e et du début du 20e siècle (Gaudin, Mailhot, Baratte), visite de l’église Notre-Dame de Montpeyroux, de son insolite architecture néo-romane et découverte de la restauration des vitraux, engagée par l’association L’Arkose et la Fondation du Patrimoine avec le soutien de la commune de Montpeyroux. Avec la possible participation du restaurateur des vitraux. Présentation assurée par le guide conférencier Michel Andan ; durée 1 h 30 environ.

Jauge limitée à 30 personnes (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période). Réservation obligatoire. pass sanitaire, port du masque.

Église de Montpeyroux Place de l’église 63241 Montpeyroux Coudes Puy-de-Dôme



