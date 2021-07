Wamin Wamin Pas-de-Calais, Wamin Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption Wamin Wamin Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Wamin, le samedi 18 septembre à 14:00

**De multiples visites à Wamin.** ——————————— L’église Notre-Dame de l’Assomption, nichée dans un beau village qui a obtenu le label “Village Patrimoine”, a été construite en 1664. Une belle construction tant intérieure qu’extérieure. Venez visiter le village et découvrez son château, ses rues arborées puis cherchez le lien entre des éléments de l’église et la commanderie du Bois Saint-Jean distante de quelques kilomètres. _L’office des vêpres conclura à l’église cette journée à 17h30._

Entrée libre. Visite avec livret écrit.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

