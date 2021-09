La Tour-du-Pin La Tour-du-Pin Isère, La Tour-du-Pin Visite de l’église Notre-Dame-De-L’Assomption La Tour-du-Pin La Tour-du-Pin Catégories d’évènement: Isère

Visite de l’église Notre-Dame-De-L’Assomption La Tour-du-Pin, 17 septembre 2021, La Tour-du-Pin. Visite de l’église Notre-Dame-De-L’Assomption 2021-09-17 09:00:00 – 2021-09-17 18:00:00

La Tour-du-Pin Isère La Tour-du-Pin Découvrez les deux triptyques installés dans l’église de style néo-gothique : le premier, œuvre d’un auteur inconnu daté de 1541, est protégé au titre des Monuments historiques ; service-culturel@latourdupin.fr +33 4 74 97 14 87 http://latourdupin.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Lieu La Tour-du-Pin