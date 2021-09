Corbreuse ÉGLISE NOTRE DAME DE L'ASSOMPTION Corbreuse, Creuse Visite de l’Église Notre-Dame de l’Assomption ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION Corbreuse Catégories d’évènement: Corbreuse

L’église Notre-Dame est un modeste édifice dont les parties les plus anciennes datent du XIIe siècle. La nef et le bas-côté ont été reconstruits au XVIIe siècle. La cloche de l’église porte le nom de Jeanne-Antoinette. À noter le décor floral du haut de la cloche représentant une grappe de raisin symbolisant la culture alors florissante du chasselas. Visite guidée : dimanche 14h-18h.

