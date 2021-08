Le Mung Église Notre-Dame de la Nativité Charente-Maritime, Le Mung Visite de l’église Notre-Dame de la Nativité Église Notre-Dame de la Nativité Le Mung Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Fondée probablement au XIIe siècle par les Templiers, l’église Notre-Dame de la Nativité, méconnue de beaucoup, vous ouvre ses portes. Probablement fondée au XIIe siècle par les Templiers, l’église Notre-Dame de la Nativité de Le Mung a depuis été maintes fois remodelée. D’un style très sobre, l’église est connue pour sa statue Notre-Dame à l’enfant, datant du XVIIIe siècle, son vitrail Saint-Louis, son auvent ainsi que le sarcophage la jouxtant. La simplicité de ses traits ainsi que son emplacement reposant invitent les visiteurs à la contemplation et à la réflexion.

Gratuit.

Église Notre-Dame de la Nativité 4, impasse de l'église 17350 Le Mung Le Mung Charente-Maritime

