Gardes-le-Pontaroux Église Notre-Dame Charente, Gardes-le-Pontaroux Visite de l’église Notre-Dame de Gardes classée aux monuments historiques Église Notre-Dame Gardes-le-Pontaroux Catégories d’évènement: Charente

Gardes-le-Pontaroux

Visite de l’église Notre-Dame de Gardes classée aux monuments historiques Église Notre-Dame, 18 septembre 2021, Gardes-le-Pontaroux. Visite de l’église Notre-Dame de Gardes classée aux monuments historiques

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Notre-Dame Gratuit. Buvette au profit de l’association.

Visite libre de l’église Notre-Dame. Fresques, promenade autour de l’église, ballade en calèche (à confirmer), vente produits (cartes postales, lavande …) au profit de l’association. Église Notre-Dame Gardes, 16320 Gardes-le-Pontaroux Gardes-le-Pontaroux Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, Gardes-le-Pontaroux Autres Lieu Église Notre-Dame Adresse Gardes, 16320 Gardes-le-Pontaroux Ville Gardes-le-Pontaroux lieuville Église Notre-Dame Gardes-le-Pontaroux