Église Notre-Dame de Clignancourt, le dimanche 19 septembre à 15:00

La visite commence sous la tribune de l’orgue. Nous poursuivrons par la présentation de l’extérieur et de l’architecture générale de l’église puis celle de l’intérieur et des oeuvres qu’elle contient : de nombreux peintres de l’Ecole des Beaux Arts de la fin du dix-neuvième siècle y ont trouvé l’occasion d’exprimer leur talent, que ce soit en sculpture ou en peinture. Par ailleurs nous aurons l’occasion d’admirer une magnifique série de vitraux des années 1930-1940 qui ornent les baies des bas-côtés. Des vitraux de Jacques Le Chevallier de 1970 ornent le choeur de l’église consacrée à Notre Dame en illustrant les litanies de la Vierge et la Sainte Trinité. La chapelle axiale est également digne d’intérêt avec son décor typique des années 1860-1880. L’entrée en est décorée de toiles de Nellie Jacquemart, La naissance de la Vierge et sa présentation au Temple.

Entrée libre pour une simple visite. Sans inscription pour la visite guidée du dimanche après-midi.

2 place Jules Joffrin 75018 Paris

