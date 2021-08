Nay Nay Nay, Pyrénées-Atlantiques Visite de l’église Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Visite de l’église Nay, 18 septembre 2021, Nay. Visite de l’église 2021-09-18 – 2021-09-18 église Saint-Vincent Chemin église

Nay Pyrénées-Atlantiques Nay Au cœur de la ville de Nay, l’église Saint-Vincent fait face aux Pyrénées.

Classée aux Monuments Historiques depuis 1945, le port majestueux de la tour-clocher de l’église ne manque pas d’attirer l’œil. L’édifice daté de la fin du 15e siècle est un petit bijoux d’architecture du gothique finissant : la nef unique, très large, possède une voûte en ogives remarquable, inspirée par la région de Toulouse. Le chœur possède une voûte en étoile à sept branches de toute beauté.A ne pas manquer, le baptistère et des orgues classées monument historique et datées du 17e s. Au cœur de la ville de Nay, l’église Saint-Vincent fait face aux Pyrénées.

