Mons-Boubert eglise 80210 mons boubert Mons-Boubert, Somme Visite de l’Eglise et les petits cimetières à Mons Boubert eglise 80210 mons boubert Mons-Boubert Catégories d’évènement: Mons-Boubert

Somme

Visite de l’Eglise et les petits cimetières à Mons Boubert eglise 80210 mons boubert, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Mons-Boubert. Visite de l’Eglise et les petits cimetières à Mons Boubert

eglise 80210 mons boubert, le dimanche 19 septembre à 10:00

Eglise datant du 14 éme siécle, appelée autrefois Cathédrale du Vimeu, dédiée ensuite à saint Martin. Présence de petits cimetières privés aux abords de l’église. Vitraux (œuvres magnifiques) restauration réalisée. Exposition dans l’église

Entrée libre

Eglise et ses petits cimetières. Exposition eglise 80210 mons boubert rue delattre 80210 mons boubert Mons-Boubert Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mons-Boubert, Somme Étiquettes évènement : Autres Lieu eglise 80210 mons boubert Adresse rue delattre 80210 mons boubert Ville Mons-Boubert lieuville eglise 80210 mons boubert Mons-Boubert