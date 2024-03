Visite de l’église et du Cloître Saint-André-le-Bas Salle du patrimoine – CIAP Vienne, samedi 18 mai 2024.

Visite de l’église et du Cloître Saint-André-le-Bas L’abbaye de Saint-André-le-Bas était l’un des monastères les plus importants du Diocèse de Vienne durant le Moyen Age. Un parcours de l’abbaye jusqu’au Cloître vous permetrra la découverte de ce lieu… Samedi 18 mai, 16h30 Salle du patrimoine – CIAP réservations indispensables au 04 74 78 71 04

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T16:30:00+02:00 – 2024-05-18T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T16:30:00+02:00 – 2024-05-18T17:00:00+02:00

L’abbaye de Saint-André-le-Bas était l’un des monastères les plus importants du Diocèse de Vienne durant le Moyen Age. Un parcours de l’abbaye jusqu’au Cloître vous permetrra la découverte de ce lieu rare en compagnie d’une guide de l’animation du patrimoine.

Salle du patrimoine – CIAP Place du jeu de paume Vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 78 71 04 »}] La salle du patrimoine est le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de la ville de Vienne. Une exposition permanente sur la ville et son histoire y est présentée. Gratuit