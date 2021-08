Cenon Église Saint-Romain Cenon, Gironde Visite de l’église Église Saint-Romain Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Église Saint-Romain, le dimanche 19 septembre à 14:00 Gratuit. Port du masque obligatoire.

En présence des membres de l’association des “Amis du Patrimoine Cenonnais”, venez découvrir l’église Saint-Romain, joyau du XIXe siècle, et sa vue panoramique extraordinaire sur Bordeaux ! Église Saint-Romain Rue Maréchal-Galliéni, 33150 Cenon Cenon Gironde

