du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Hilaire de Salvezou

L’église Saint-Hilaire de Salvezou L’église Saint-Hilaire était la chapelle castrale d’un château qui a été détruit en 1935 à l’exception d’une petite tour de flanquement située dans le cimetière. Cette église dépendait du prieuré de Catus. Il a appartenu au XIVe siècle à Géraud de Sabanac, éminent juriste cadurcien, seigneur de Salvezou et Thédirac.

Entrée libre

Visite en accès libre avec visites guidées à 14h30 le samedi et le dimanche. Église Saint-Hilaire de Salvezou Salvezou 46150 Catus

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T18:00:00

