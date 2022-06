Visite de l’église du Vieux Lugo, patrimoine art roman du 11ème siècle

Visite de l’église du Vieux Lugo, patrimoine art roman du 11ème siècle, 19 août 2022, . Visite de l’église du Vieux Lugo, patrimoine art roman du 11ème siècle



2022-08-19 – 2022-08-19 A LUGOS : Église Saint Michel du Vieux Lugo – XI -ème siècle – Art roman Laissez vous conter la riche histoire d’un monument emblématique, classé monument historique !

Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, dans un cadre forestier remarquable et magique, ce sobre édifice rural présente d’intéressantes peintures murales médiévales. Visite patrimoniale à pied.

Ouverte à tous dès 8 ans.

Durée de la visite : environ 1h30

Inscriptions au préalable auprès de l’Office de tourisme du Val de l’Eyre.

Lieu du rendez-vous : Mairie de Lugos, 2 rue de la Mairie

Prévoir chaussures confortables et lotion anti-moustiques. A LUGOS : Église Saint Michel du Vieux Lugo – XI -ème siècle – Art roman Laissez vous conter la riche histoire d’un monument emblématique, classé monument historique !

Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, dans un cadre forestier remarquable et magique, ce sobre édifice rural présente d’intéressantes peintures murales médiévales. Visite patrimoniale à pied.

Ouverte à tous dès 8 ans.

Durée de la visite : environ 1h30

Inscriptions au préalable auprès de l’Office de tourisme du Val de l’Eyre.

Lieu du rendez-vous : Mairie de Lugos, 2 rue de la Mairie

Prévoir chaussures confortables et lotion anti-moustiques. A LUGOS : Église Saint Michel du Vieux Lugo – XI -ème siècle – Art roman Laissez vous conter la riche histoire d’un monument emblématique, classé monument historique !

Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, dans un cadre forestier remarquable et magique, ce sobre édifice rural présente d’intéressantes peintures murales médiévales. Visite patrimoniale à pied.

Ouverte à tous dès 8 ans.

Durée de la visite : environ 1h30

Inscriptions au préalable auprès de l’Office de tourisme du Val de l’Eyre.

Lieu du rendez-vous : Mairie de Lugos, 2 rue de la Mairie

Prévoir chaussures confortables et lotion anti-moustiques. dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville