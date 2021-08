Lugos Église Saint-Michel du Vieux Lugo Gironde, Lugos Visite de l’église du Vieux Lugo Église Saint-Michel du Vieux Lugo Lugos Catégories d’évènement: Gironde

Lugos

Visite de l’église du Vieux Lugo Église Saint-Michel du Vieux Lugo, 18 septembre 2021, Lugos. Visite de l’église du Vieux Lugo

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Michel du Vieux Lugo Entrée sur réservation. Participation libre.

Découvrez une église romane du XIe siècle, nichée au cœur d’un airial en pleine forêt des Landes de Gascogne, le long de la Leyre. Église Saint-Michel du Vieux Lugo Vieux Lugo, 33830 Lugos Lugos Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lugos Autres Lieu Église Saint-Michel du Vieux Lugo Adresse Vieux Lugo, 33830 Lugos Ville Lugos lieuville Église Saint-Michel du Vieux Lugo Lugos