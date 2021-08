Marseille église Notre-Dame du Rosaire Bouches-du-Rhône, Marseille Visite de l’église, du trésor liturgique, et du cloître des Dominicains église Notre-Dame du Rosaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Visite de l’église, du trésor liturgique, et du cloître des Dominicains ———————————————————————– ### de l’architecte Bossan à la vie des frères dominicains aujourd’hui, en passant par la Résistance et le Vermouth Noilly-Prat, voilà de quoi surprendre le visiteur. Visite commentée de l’église Notre-Dame du Rosaire, de la sacristie et de ses trésors, du cloître avec son grand jardin non ouvert au public habituellement. Un frère dominicain à qui vous pourrez poser toutes vos questions vous accompagnera. Durée de la visite : 45min.

Si les places sont limitées à cause du COVID, nous assurerons davantage de visites pour permettre à tous de voir les lieux.

Visite guidée et gratuite de l’église des Dominicains contruite par l’architecte Bossan, du trésor liturgique de leur sacristie, et du cloître habituellement fermé au public. église Notre-Dame du Rosaire 35, rue Edmond Rostand, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

