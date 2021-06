Clermont-Ferrand Église du Sacré-Cœur Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Visite de l’Église du Sacré-Cœur Église du Sacré-Cœur Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Église du Sacré-Cœur, le samedi 18 septembre à 15:00

Elle fut édifiée en 1923-1924 pour répondre à l’attente des nombreux habitants, surtout ouvriers des usines Michelin, installés dans les quartiers sud de la ville. Construite dans un matériau blond imitant l’arkose, son architecture est d’inspiration romane. Cependant la façade principale, avec ses deux tours crénelées, sa rosace polylobée lui confère un charme byzantin. Visite guidée par les animateurs paroissiaux, samedi à 15h00. 91 boulevard Lafayette.

Visite guidée par les animateurs paroissiaux de l'Église du Sacré-Cœur. Église du Sacré-Cœur 91 boulevard Lafayette 63000 Clermont-Ferrand

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

